Belivaldo participa da posse de Luis Alberto Menezes e vê na indicação um fato histórico

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participou, nesta quinta-feira (04), da posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Luís Alberto Meneses: “Tenho muito orgulho de ter sido o governador que ajudou a conduzir este processo, com total transparência e diálogo em todas as suas etapas”.

Belivaldo considerou que “este é inclusive um momento histórico em Sergipe, já que pela primeira vez teremos um conselheiro escolhido entre os procuradores do Ministério Público de Contas, respeitando as regras vigentes de ocupação das cadeiras da corte”.



Luís Alberto Meneses é um profissional de extrema competência, um técnico, que já atuava no TCE-SE como procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC) e que vai continuar a contribuir e muito nesta nova atribuição, disse o governador



Estiveram presentes na sessão solene de hoje, além dos conselheiros Luiz Augusto Ribeiro (presidente do TCE-SE), Suzana Azevedo (vice-presidente), Carlos Pinna (corregedor-geral), Ulices Andrade, Flávio Conceição e Angélica Guimarães; João Augusto Bandeira de Mello (MPC); conselheiros aposentados como Carlos Alberto Sobral de Souza e Reinaldo Moura, conselheiros substitutos, procuradores, diretores e outros membros da corte; representantes dos poderes constituídos em Sergipe, a exemplo do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo; a vice-presidente do TJSE, Desª Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos; o Procurador-geral de Justiça Manoel Cabral Machado Neto; o prefeito Edvaldo Nogueira e vice-prefeita Katarina Feitoza (Aracaju); o reitor Jouberto Uchôa (Unit), dentre outras autoridades.