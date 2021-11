Carol Peixinho mostra antes e depois em fotos: “Sofria demais com o efeito sanfona”

Carol Peixinho relembrou fotos antigas para fara sobre as mudanças de hábitos que lhe fizeram emagrecer. A ex-BBB contou que no passado sofria com o efeito sanfona.

“Vocês bem sabem que eu vivo sempre em movimento, mas isso só aconteceu porque eu tinha sérios problemas de retenção de líquido eu sofria demais com o efeito sanfona! Eu encontrei nas atividades físicas não apenas uma forma de ajudar a minha saúde, mas também como uma forma de me manter sempre ativa e mais de bem comigo mesma! Eu amo atividades físicas, amo o desafio de conhecer e sempre praticar um novo exercício”, contou ela, que disse usar um aplicativo que guia suas atividades físicas e alimentação.

Aos 36 anos, Carol mostrou disposição ao participar do No Limite. Para Fátima Bernardes, ela contou que a experiência foi desafiadora. “Não foi nada fácil comer barata, larvas e olho de cabra. Em relação a sabor, achei que o olho de cabra foi o menos pior. Disparado, o pior foi o pior. Uma barata viva entrando na sua boca é desesperador. Quando perdi a prova, fiquei bastante triste porque sabia que iria para o Portal”, disse ela sobre a eliminação.