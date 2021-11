Cinco cidades reconhecidas em situação de emergência, entre elas São Miguel do Aleixo

– O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu, nesta quarta-feira (3), a situação de emergência em cinco municípios em quatro estados do País. Confira neste link portaria do Diário Oficial da União (DOU).

Na Bahia, as cidades de Baixa Grande e Condeúba tiveram a situação de emergência reconhecida em razão da estiagem, assim como São Miguel do Aleixo, em Sergipe. Já no município de Entre Rios, em Santa Catarina, registrou queda de granizo, enquanto Bagé, no Rio Grande do Sul, passou por enxurradas causadas por fortes chuvas.

Com o reconhecimento federal da situação de emergência, os gestores municipais podem pedir auxílio financeiro ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública danificada.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Também nesta quarta-feira, o MDR liberou R$ 869,3 mil para a execução de ações de resposta a desastres naturais na cidade de Ramilândia, no Paraná. Os recursos serão utilizados na recuperação de telhados residenciais e de prédios públicos danificados no vendaval do dia 23 de outubro. Ao todo, 1.020 pessoas serão atendidas.

Assessoria MDR