Comissão da Mesa de Negociação volta a se reunir com os integrantes do Sintrase e do Sindivipse

A Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual voltou a se reunir na manhã desta quinta-feira (4) com representantes do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Sintrase) e do Sindicato dos Vigilantes Públicos do Estado de Sergipe (Sindivipse). A reunião foi coordenada pelo secretário de Estado da Administração (Sead), Dernival Neto.

No encontro, o presidente do Sintrase, Diego Araújo, e o presidente do Sindivipse, João Lira, quiseram saber como estava o andamento da proposta da categoria apresentada na reunião dos sindicatos com a Mesa de Negociação, ocorrida há cerca de um mês. A categoria reivindica a reformulação do PCCV (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos), implantado em 2014, através da Lei nº 7.820.

O secretário Dernival Neto afirmou que a proposta apresentada pelos sindicatos está em fase de ajustes e análises, para que possa ser apresentada uma contraproposta nos próximos dias.

Participou da reunião a superintendente Geral de Recursos Humanos da Sead, Natália Maciel Lessa.

Mesa de Negociação

Desde que foi reativada a Mesa de Negociação Permanente no âmbito da Administração Pública Estadual, por determinação do governador Belivaldo Chagas, já foram ouvidos também os representantes do Sindicato dos Policiais Penais de Sergipe (SINDPPEN), Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (SINDIFISCO), o Movimento Polícia Unida, o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado de Sergipe (Sindasse) e o Sindicato dos Agentes de Segurança e Medidas Socioeducativas. O Sintrase foi o primeiro a ser ouvido.

A Mesa de Negociação Permanente ouvirá os 16 sindicatos das categorias de servidores da administração estadual. Após ouvir todos e ter um estudo, marcará uma nova rodada de negociação com cada entidade representante do funcionalismo público.

