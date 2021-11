Congresso vai debater papel da educação empreendedora

Evento reunirá especialistas para discutir como explorar oportunidades e projetar caminhos

Um levantamento realizado pela Page Personnel, consultoria global de recrutamento, apontou que nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental, sobretudo por condutas inapropriadas ou inesperadas. Neste sentido, as escolas vêm sendo demandadas a implementar projetos que desenvolvam competências e atitudes dos alunos, gerando mudanças positivas de comportamento, postura e projeto de vida.

Para discutir como a educação para o empreendedorismo pode auxiliar na formação desses futuros profissionais e contribuir para o desenvolvimento das sociedades é que será realizado entre os dias 10 e 12 de novembro o 1º Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania, reunindo investigadores, docentes, empreendedores e educadores que atuam nesse âmbito.

O evento, que acontecerá em formato digital, promoverá debates e diálogos, principalmente entre Brasil e Portugal, com o intuito de explorar oportunidades e projetar caminhos futuros para a educação empreendedora. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.cieeci.com, local onde também serão transmitidas as atividades.

“A Educação Empreendedora é essencial para a formação dos cidadãos e contribui para que eles se tornem profissionais mais conscientes, capazes de gerenciar suas emoções, além de proporcionar o autoconhecimento e despertar a sensibilidade. As habilidades empreendedoras não se prestam unicamente ao mundo dos negócios, mas para a vida. Elas capacitam os estudantes a resolverem problemas, a desenvolverem novas soluções e a melhorarem sua capacidade de diálogo”, explica o superintendente do Sebrae Sergipe, Paulo do Eirado.

O Congresso foi idealizado pelo Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global (GabEECG) da Universidade Aberta, de Portugal, e é realizado em parceria com o Sebrae Sergipe. Também apoiam a iniciativa a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e diversas instituições de ensino, como a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit), Instituto Federal de Sergipe (IFS), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e a Universidade Portucalense, de Portugal.

Programação

A abertura oficial acontece ás 10h do dia 10. Às 10h30, a vice-presidente da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), Rose Mary Almeida, ministra a palestra ‘Educação Empreendedora: articulações entre conceitos e ação, sinergizando regionalidades e globalidades. A programação prossegue às 11h10, desta vez com a palestra ‘A dialética dos contextos no empreendedorismo e cidadania’, proferida por João Carvalho, da Universidade Portucalense.

Às 13h será promovido o painel ‘Boas práticas de educação empreendedora’, coordenado pelo vice-presidente da de Estratégia, Internacionalização e Inovação da Unit, Domingos Sávio, e pela diretora do Departamento de Educação da Seduc, Ana Lúcia Muricy. Às 14h30, por sua vez, é a vez de José Eduardo Franco, da Universidade Aberta, ministrar a palestra ‘Globalização, educação e empreendedorismo: uma perspectiva histórica.

No dia 11 a programação terá início às 10h, com a realização de painéis temáticos sobre ‘competências empreendedoras’, ‘organizações e instituições promotoras da cultura empreendedora, ‘programas e métodos de educação empreendedora’ e ‘empreendedorismo global’. No período da tarde as atividades acontecem a partir das 13h, com painéis sobre ‘empreendedorismo em cenários de crise’, ‘políticas, financiamento e desafios da educação empreendedora, ‘ecossistemas e comunidades educativas empreendedoras’ e ‘oportunidades para o mundo do trabalho’.

Já no dia 12, último dia do Congresso, as atividades terão início às 10h com a palestra ‘Da economia de mercado à sociedade de bens comuns’, ministrada pelo superintendente do Sebrae Sergipe, Paulo do Eirado. Às 10h30 será promovido um painel sobre boas práticas de educação empreendedora. A programação vespertina terá início às 13h e contará com a palestra ‘Construir pontes para criar valores’, além da conferência de encerramento com o gerente de Cultura Empreendedora do Sebrae Nacional, Jânio Macedo.

Por Wellington Amarante