Continuam as inscrições do credenciamento para médicos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que continuam abertas as inscrições para contratação de profissionais Médicos sem vínculo empregatício de qualquer natureza, para atuação na área de saúde pública, visando à prestação de serviços nas unidades da Rede Estadual de Saúde.

O objetivo é credenciar profissionais de todas as especialidades médicas para atuarem durante um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Os profissionais interessados devem fazer o cadastro através do site da saúde, no banner ‘credenciamento médico 2021’. No link Inscrição, o candidato deverá enviar as documentações e requerimento solicitados, conforme o Edital.

No ato da inscrição o candidato poderá indicar a Unidade Hospitalar que gostaria de trabalhar, porém a lotação fica condicionada a necessidade da Secretaria de Estado da Saúde.