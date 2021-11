Deputado solicita Projeto para reorganizar o quadro da Saúde da Polícia Militar de Sergipe

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, protocolou, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Indicação nº 561/2021, dirigida ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, e ao comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), coronel Marcony Cabral Santos, solicitando-lhes que promovam todos os atos administrativos necessários para o envio de Projeto de Lei à Alese, com o objetivo de reestruturar e reorganizar o ‘Quadro de Saúde da Carreira da Polícia Militar do Estado de Sergipe’.

De acordo com a propositura, essa é uma medida necessária para destravar a carreira dos profissionais que se encontram nesta área da PM/SE, bem como para promover incentivos que possibilitem o preenchimento de todas as vagas do quadro de Saúde da PM/SE, condição imprescindível para o melhor desenvolvimento dos trabalhos neste setor.

“Essa é uma reivindicação dos policiais que atuam nessa área e já existem tratativas avançadas nessa linha. O que se espera é a decisão política do governador para enviar a proposta para apreciação por parte do Parlamento sergipano”, explicou o deputado Iran Barbosa.

Por George W. Silva