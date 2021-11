No próximo dia 05/11, acontecerá a Eleição para escolha da nova Diretoria do DCE da UNIT. A votação será realizada de forma virtual, através do Google Forms.

Todos os Estudantes regularmente matriculados na Instituição poderão participar. A votação será realizada das 08h às 23h.

Para participar, o estudante deverá acessar link a: https://forms.gle/rtqKQj3uubYEd6ma6