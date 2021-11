Governo convoca os novos gestores aprovados em concurso

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 04, publica a nomeação de mais 11 Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) classificados no Concurso Público nº 01/2018 do quadro permanente de pessoal efetivo do poder executivo.

Inicialmente foram ofertadas 19 vagas para gestores públicos. Diante a demanda do Governo do Estado, os deputados estaduais aprovaram no dia 9 de junho de 2021, na Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei nº 132/2021 de autoria do Poder Executivo, criando 22 novos cargos.

O concurso foi realizado em 10 de junho de 2018, pelo Governo do Estado, através da então Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), hoje Secretaria de Estado da Administração (Sead).

O secretário de Estado da Administração, Dernival Neto, ressalta que com a nomeação desses 11 gestores remanescentes, Sergipe passa a ter 82 servidores públicos na carreira de gestor público, com todos já tendo sido convocados.

“O Governo de Sergipe está reoxigenando o quadro de gestores públicos, que é função importantíssima, por serem especialistas em políticas públicas”, disse o secretário, reforçando que o trabalho dos gestores é fundamental para a manutenção e para o desenvolvimento da inovação da máquina pública. “Estamos muito felizes com essa decisão do governador Belivaldo Chagas e em breve novidades acontecerão na parte de concurso publico”.

