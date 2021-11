Instituições de pesquisa e fomento se somam ao Plano de Desenvolvimento de Sergipe

O presidente da Casa Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu nesta quinta-feira (4), em seu gabinete, o diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Roberto Rodrigues de Souza. Eles trataram sobre o Plano de Desenvolvimento de Sergipe (PDES), projeto idealizado pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) que visa o crescimento econômico do Estado.

Segundo o professor Roberto Souza, a participação da UFS no Plano de Desenvolvimento tem o objetivo de contribuir para implementar as diretrizes que o Plano coloca. “O Plano foi fundamental para detectar setores e a gente poder contribuir com a cadeia produtiva. Com isso, o Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade tem 26 cursos, muitos na área de engenharia que podem tornar as ações desse Plano, que já estão identificadas, em ações concretas”, externou.

No Baixo São Francisco de Sergipe, o plano identificou como setor produtivo a Carcinicultura. ” Poderemos fazer um beneficiamento mais adequado, que possa gerar renda para essa comunidade, gerar oportunidade para os nossos jovens nessa questão, e também, co o manuseio da carcinicultura, buscar o tratamento para evitar a agressão ao meio ambiente. Com o Curso de Engenharia Ambiental, podemos com o pessoal da engenharia de pesca tratar desse efluente para evitar minimizar os danos ou não ter nenhum dano ambiental para a sociedade”, explicou.

Segundo explicou o coordenador do PDES da Alese, Marcelo Barberino, tanto a UFS , quanto outras instituições e empresas estão se somando para o fortalecimento regional de Sergipe, mediante pesquisa e aprimoramento local. “Essa é uma parceria extraordinária para o desenvolvimento de médio e longo prazo. O professor Roberto vem com várias soluções, entre elas, formalização da carcinicultura, não só para o enriquecimento da produção local, mas também a diversidade na forma de venda e comercialização”.

Fórum

Através da realização do Fórum Itinerante do Plano de Desenvolvimento de Sergipe, a Alese estará no próximo dia 09, às 19h, na Câmara de Vereadores do município de Propriá.

