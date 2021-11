Live discute educação brasileira no momento de pandemia no Senado

Nesta quarta-feira (3) o presidente da UNCME nacional e coordenador da FNE Professor Manoel Humberto Gonzaga Lima e o Professor Heleno Araújo Presidente da confederação Nacional dos trabalhadores em Educação participaram da segunda audiência pública para discutir as políticas educacionais na Pandemia, realizada pelos Senadores da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia (CECTCOVID), que tem como presidente o Senador Flávio Arns do Podemos/PR.

Humberto Gonzaga falou sobre a importância da luta que a UNCME nacional vem fazendo para a melhoria da Educação no Brasil “Conseguiu talvez orientar os conselhos municipais do Brasil para poderem pelos menos regularizar os anos letivos de 2020 e 2021 dentro dessa precariedade evidentemente destacada com a ausência de uma tecnologia compatível que as escolas realmente precisam para poder exercer um papel que imaginamos também puder ser útil no futuro quando tratarmos da possibilidade de um ensino híbrido ainda em 2022 em parceirado com as aulas presenciais, e a nossa preocupação ela vai justamente em atendarmos redes municipais de ensino entendemos cada vez mais que nos municípios nós temos o melhor quadro pra se analisar onde os problemas realmente existem”. Disse o professor Humberto Gonzaga.

O Professor Heleno Araújo disse como é difícil educar jovem num país que está na faixa de países com alto índice de desigualdade social “O brasil está na faixa dos países com alto índice de desigualdade social e não podemos descolar esse contexto, essa situação ao debater educação na Pandemia, está entre os países com alto índice de desenvolvimento social, existe outras ações, outras política que tem que ser aplicadas no nosso país pra tentar atender também a demando social, da educação, em um país federativo e que até o presente momento não regulamento o artigo 23 da constituição federal e foi aprovada e aclamada em 5 de outubro de 1988 e até hoje não houve a regulamentação, então chamo atenção desse aspecto também para quem tá nos acompanhando que pensar em educação na pandemia ou antes da pandemia exigia prática de políticas de acordo com o que nós já conquistamos na legislação Brasileira, ao não regulamentar o artigo 23 da constituição federal hoje sofremos penalizados com a ausência dessa regulamentação.” Afirmou o professor Heleno Araújo.

Em mais um evento de cunho nacional, o sergipano de NEÓPOLIS, se destaca pela sua capacidade e conhecimento nos temas relevantes da educação no Brasil, o presidente da UNCME Nacional e coordenador do FNE, professor Manoel Humberto Gonzaga Lima.

Fonte e foto Ascom UNCME Nacional