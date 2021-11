Meteorologia prevê chuvas nos próximos dias em Sergipe

Para esta quinta-feira (04), em todas as regiões de Sergipe, o tempo fica nublado ou parcialmente nublado e a madrugada terá céu aberto com poucas nuvens durante a manhã, no período da tarde pode ter precipitações leves e chuvas no Centro Sul e Sul Sergipano, céu aberto ou parcialmente nublado nas demais regiões, durante a noite céu parcialmente nublado ao longo de todo território sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas estarão em torno de 23,7°C e máximas de 31,7°C, já no interior do estado as temperaturas mínimas tendem a ser de 22,4°C e máximas de 36°C.

Já na sexta-feira (05), durante todo o dia, o tempo ficará nublado com possibilidade de precipitações leves e moderadas, distribuídas ao longo de todo território Sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 23,1°C e máximas de 31,8°C, e, no interior do estado, as temperaturas mínimas tendem a ser de 21,7°C e máximas de 35,2°C.

No sábado (06), durante todo o dia, o tempo ficará nublado com possibilidade de precipitações leves e moderadas distribuídas ao longo de todo território Sergipano. No litoral, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 23,9°C e máximas de 30,6°C, já no interior do estado as temperaturas mínimas tendem a ser de 22,6°C e máximas de 34,3°C.