Câmara lança novo portal e facilita acesso à informação

O novo site já está disponível

A Câmara Municipal de Itabaiana tem passado por transformações nos últimos meses. Depois da criação de um Código de Ética e Decoro Parlamentar (em processo de finalização), foi lançado o novo portal da Câmara, com novas maneiras de acessar as informações do poder legislativo.

Com um design inovador, o portal reúne todas as publicações oficiais, os dados da câmara e do município, além da atual legislatura e as anteriores, tudo isso de maneira acessível para o internauta. Uma novidade é a Página do Vereador. Nesta aba o internauta poderá acessar as informações dos vereadores de maneira individual, passando pela sua biografia, seu histórico parlamentar, proposituras, indicações, notícias relacionadas e seus pronunciamentos.

A modernização foi pensada e executada pelo atual presidente, Marcos Oliveira. “A proposta de atualização foi feita pensando nas melhores práticas mundiais de acesso à informação, atendendo de melhor forma a população e os próprios vereadores, dando mais publicidade aos seus atos”, explicou Marcos Oliveira.

Na comunicação, a novidade é a TV Câmara e o Podcast CMI. Nesta plataforma, a população terá acesso a todas as produções áudio e visuais da câmara, agregando ainda mais a Agência de Notícias. Além disso, o portal atende aos critérios exigidos pela Lei da Transparência e de Acesso à Informação.

Acesse o site www.cmitabaiana.se.gov.br e fique por dentro das ações do poder legislativo.

Fonte: Assessoria de Comunicação