Novembro Azul é destaque em discurso do Vereador Sávio

Em mais uma Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) utilizou o Grande Expediente para destacar a campanha denominada Novembro Azul que visa o combate ao câncer de próstata, segunda maior causa de morte de homens no Brasil.

O parlamentar apresentou dados da doença. “A cada 38 minutos, um homem morre vítima do câncer de próstata em nosso País. Percebem como isso é preocupante?”, indaga Sávio, chamando a atenção para a importância do diagnóstico precoce. “É fundamental deixar de lado o preconceito e realizar os exames. A prevenção é uma das principais formas de sair vivo dessa doença”, alerta.

Ainda sobre o tema, Sávio destacou a necessidade de se debater o tema na Câmara Municipal. “Importante trazer esse debate para esta Casa. É questão de saúde pública e precisamos, enquanto representantes da população, dos aracajuanos e aracajuanas, ficar atentos a uma causa nobre como é o Novembro Azul”, destaca.

Cedendo o aparte aos colegas vereadores, Sávio recebeu o apoio de Fábio Meireles que o parabenizou pelo tema proposto. “Importante ouvir sua fala, vereador Sávio, tão importante para a saúde dos homens, inclusive de todos nós que já estamos ou chegaremos a idade de voltar uma atenção especial para esse tema. Parabéns”, finalizou o vice-líder da situação.

A campanha

Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha ‘Novembro Azul’ com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

Aproveitando as celebrações em torno do tema, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) começaram a divulgar ações importantes e a data transformou-se no maior movimento em prol da saúde masculina.

Conforme dados do INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019, o que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela.

O movimento quer conscientizar, ainda mais, a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e, também, fazer o exame da próstata, periodicamente.

Por Marcos Simões

Com informações do INCA