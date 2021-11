Beto Barbosa, de 66 anos, revelou que está casado com uma cearense, de 24

A jovem se chama Gisele, mora em Fortaleza com o cantor e trabalha com ele. O relacionamento é mantido longe dos holofotes, tanto que não há fotos dos dois juntos nas redes sociais, e essa é a primeira vez que o artista fala do assunto.

“Estou casado e gosto da minha mulher demais. Ela é mais novinha, uma pessoa que sempre esteve do meu lado”, contou ele ao podcast “Papagaio falante”, de Sergio Mallandro e Luiz França, nesta quarta-feira.

O apresentador quis saber, então, a idade da mulher do cantor. “Ela tem 24 anos”, respondeu Beto.

O cantor de “Adocica” explica que o levou a se relacionar foi o fato da atual mulher ter ficado ao seu lado quando ele estava internado na UTI de um hospital em São Paulo tratando de um câncer na bexiga.

“Eu tive um câncer grande, e quando você olha para o lado, você não vê ninguém. Você está cheio de amigos, parentes… Tenho quatro filhos, que moram fora, e ela foi a única que ficou do meu lado no hospital. Passei quase dois anos no hospital tratando de um câncer terrível de bexiga, que passou para próstata, e ela estava lá comigo”.

Fonte/Foto: globo.com