Oficinas de tecnologia promovem conhecimento e colaboração  

As Oficinas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, realizadas pelo UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, ofertaram, na última semana, incentivo aos alunos do curso no sentido de desenvolver o senso lógico e colaborativo, para a realização de trabalhos em equipes. Com diversas atividades, a ação buscou estimular o ingresso no mercado de trabalho a partir da capacidade de solucionar problemas.

O coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, Cícero Gonçalves, explicou que o evento foi organizado em três etapas. A primeira foi sobre Lógica de Programação e aconteceu com desafios distribuídos pela unidade, para que os participantes os achassem e resolvessem. “Os desafios estavam inseridos em QR Codes, e os alunos saíram em busca deles para solucionar os questionamentos neles contidos. Os que conseguiram, foram premiados, simbolicamente, com doces”, disse o professor.

A segunda etapa, foi a passa e repassa. Cícero observou que esse foi um desafio de conhecimento gerais, por meio de brincadeiras que atraíram a atenção dos participantes. “Quem errava as respostas, levava uma torta na cara. Buscamos promover um clima descontraído entre os integrantes das disputas”, atentou professor. Já na terceira e última etapa, ele explicou que foi realizada a surpresa. “Nesse momento, preparamos uma premiação maior para as equipes que souberam trabalhar bem e em grupo, de forma colaborativa e com conhecimento técnico. Quem ganhou levou o caldeirão recheado de doces”, explicou.

As oficinas foram finalizadas no último dia 29, com propósito de promover conhecimento técnico de programação e dar aos participantes a ideia de ser colaborativo, como o mercado pede. “A colaboração é uma exigência do mercado de hoje. Então buscamos fazer desses desafios uma oportunidade não só de vencer, mas de fazer com que as pessoas entendam a necessidade de crescer profissionalmente, de sempre absorver novos conhecimentos e dividir com a equipe de trabalho”, concluiu o professor.

