Polícia Civil apreende 40 quilos de maconha no município de Nossa Senhora do Socorro

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) localizaram o suspeito José Alberto Azevedo Domingues Neto, 33 anos, na noite dessa quarta-feira (3). As investigações apontaram que ele era o suspeito de comandar o tráfico de drogas na região do Mutirão, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o apurado pelo Denarc, ele utilizava de violência e do uso de arma de fogo. Após diligências, ele foi abordado em sua residência, onde foram encontrados 40 quilos de maconha.

O investigado reagiu à abordagem policial, foi socorrido, mas não resistiu e acabou vindo a óbito. O suspeito já tinha passagem criminal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O material apreendido foi encaminhado para o Denarc, onde foram adotadas as demais medidas cabíveis ao caso.

Informações e foto SSP