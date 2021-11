Ricardo Marques leva temas das ruas para serem debatidos na Câmara de Vereadores

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) utilizou seu espaço no Pequeno Expediente da sessão desta quinta-feira, 4 de outubro, da Câmara Municipal de Aracaju para levar problemas que ocorrem na cidade ao conhecimento do parlamento. O vereador que está sempre nas ruas acompanha de perto as necessidades e dificuldades da população.

Ricardo começou o discurso lamentando a situação que viralizou nas redes sociais após denúncia do perfil Movimento Bike Roubada que mostrou os problemas na infraestrutura de parte da calçada da Avenida Ivo do Prado, no centro de Aracaju.

“A situação é grave, tem preocupado a população e a prefeitura precisa se manifestar. O vídeo mostra a parte de baixo da calçada, a estrutura rachada e enferrujada, justamente em um ponto de grande fluxo”, alerta Ricardo Marques.

Outro assunto que o vereador Ricardo Marques trouxe para o parlamento foi a questão do transporte público. Ele mostrou um vídeo onde dois ônibus, de empresas diferentes que circulam na capital, apresentaram problemas e os passageiros ficaram em assustados.

“É fato que o transporte de ônibus de Aracaju passa por um dos piores momentos e a prefeitura precisa fazer alguma com urgência. Será que ninguém da Prefeitura de Aracaju e SMTT estão vendo isso? Afinal, estamos satisfeitos com o transporte público? Não vejo nenhum tipo de manifestação da prefeitura. O prefeito promete há décadas fazer uma licitação do transporte público, mas até hoje nada? Ele quer verba do Governo Federal para investir no sistema, mas porque não faz a licitação que é o básico?”, questiona.

O parlamentar alertou que todos os fatos que ocorrem na cidade merecem uma atenção redobrada da Câmara de Vereadores. “Eu trago para esta Casa o que está acontecendo nas ruas de Aracaju. Aqui dentro está tudo bonitinho mas lá fora a situação é crítica e as pessoas estão sofrendo todos os dias”, concluiu o Vereador.

Fonte e foto assessoria