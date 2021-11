Salgado dá início à pavimentação asfáltica em algumas ruas

As ruas de Salgado vão ganhar uma nova cara. Pois a Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Obras e graças às emendas parlamentares, iniciou na última sexta-feira, 28 de outubro, a pavimentação asfáltica de algumas ruas da cidade.

A implantação do asfalto chega por meio das emendas parlamentares do senador Rogério Carvalho e do deputado federal Fábio Reis, destinadas a benefício do povo salgadense. Os pontos beneficiados inicialmente serão a rua Senhor Amado, travessa José Honorato, ao redor da praça da Bíblia, que se estende até a Rua das Pedras, no centro da cidade. Além disso, as ruas Antônio José de Siqueira, Leônides Monteiro e Padre Luciano, circunvizinhas à Praça do Cruzeiro, nas proximidades da Prefeitura, também serão contempladas neste início de pavimentação.

A obra se estende ao interior e algumas vias do povoado Água Fria ainda serão pavimentadas. Assim, a atual administração realiza um sonho antigo desses moradores que vão ter mais qualidade de vida e segurança para o tráfego. Além disso, Salgado abraça o desenvolvimento e segue o caminho da modernidade na urbanização. O prefeito do município, Givanildo Costa, enalteceu o asfaltamento. “Sem dúvida é uma obra que vai desenvolver nosso município e realizar o sonho de muitas pessoas que esperavam ver sua rua pavimentada com asfalto”, ressaltou.

Ascom – Prefeitura de Salgado