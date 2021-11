Saúde de Estado da Saúde envia aos municípios sergipanos mais vacinas contra a Covid-19

Imunizantes são destinados à aplicação da primeira dose em adolescentes, para o reforço em idosos e, também, para a segunda dose

Nesta quinta-feira (04), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu aos 75 municípios sergipanos 66.690 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19. Os caminhões com o imunizante seguiram para as sedes das regiões de saúde, onde os municípios farão a retirada do produto. Por estarem geograficamente próximos à Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, os municípios que compõem a regional de Aracaju retiram as vacinas no Centro Administrativo da Saúde.

Do montante de vacinas enviadas, 35.100 unidades estão destinadas à aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos de idade; 25.740 são para reforço em idosos com 60 anos e mais; e 5.850 para a segunda dose, referindo-se à remessa de primeira dose enviada aos municípios em 31 de agosto, conforme informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

Com o novo envio de imunizante, a Secretaria de Estado da Saúde contabiliza 3.552.635 doses distribuídas com os municípios. Até esta quarta-feira, foram aplicadas 2.929.731 vacinas contra a Covid-19 no Estado, sendo 1.671.256 de primeira dose, alcançando 73,80% da população alvo; 1.140.573 de segunda dose; 40.125 de aplicação única; e 77.777 de reforço em idosos. Quanto à imunização completa, Sergipe chegou à marca de 50,82% da população, segundo informações de Ana Beatriz Lira.

Fonte e foto SES