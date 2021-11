Shopping Jardins brinda as famílias com o ‘Natal dos Balões’

A partir de 6 de novembro, crianças, jovens, adultos e idosos curtem os ambientes temáticos assinados pela expert em decoração natalina, Cecília Dale

A magia do Natal está no ar e o Shopping Jardins convida as famílias a aproveitarem o período mais encantador do ano com muita alegria. No próximo sábado, 6 de novembro, o ‘Natal dos Balões’ aterrissa no centro de compras em Aracaju (SE) e os personagens Dona Nuvem, Tio Arco-íris e Sr. Balão estarão na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, recepcionando e interagindo com o público, das 16h às 18h. Bela decoração, ambientes instagramáveis, brinquedos para a diversão da garotada e programação artística gratuita integram as atrações.

Guirlandas, festões, pinheiros, elementos aéreos, cenários para fotos e trenó compõem a ambientação assinada pela decoradora Cecília Dale, referência em sofisticação no Brasil. Na Praça de Eventos Ipê, balões infláveis, majestosa árvore com 10 metros de altura, casa do Papai Noel, cachorro gigante, balanços e bicicleta que acende as luzes da árvore criam um cenário encantador. Tudo nas tradicionais cores natalinas, vermelho, branco e verde, e com muitas luzes e fantasia.

Uma das principais atrações é o brinquedo giratório com cinco balões rodantes para crianças e adultos divertirem-se por um preço simbólico – o ingresso custará R$5. Além de interagir com a decoração, o público poderá fazer fotos no ambiente instagramável Balão dos Desejos (Praça de Alimentação Arcos) e, durante o mês de novembro, crianças e adultos terão a oportunidade de curtir os desfiles das Paradas Natalinas às quartas-feiras (17h) e as apresentações teatrais da Natalândia às sextas-feiras no Jardim de Inverno.

Jardim Iluminado

Os lanches e refeições na Praça de Alimentação Jardins contarão com um cenário ainda mais encantador. A área verde central ganhará elementos cenográficos e decoração com centenas de pontos de luz, conectando as famílias ao brilho e à magia do Natal. O jardim de inverno estará aberto ao público para visitação e fotos, de sexta a domingo, das 18h às 21h. O acesso será limitado, respeitando os protocolos de biossegurança necessários, como uso de máscara obrigatório.

Na Portaria B, próximo a Casas Bahia, os visitantes terão a oportunidade de contemplar o tradicional presépio de Natal. E a área externa do Shopping Jardins também estará especialmente decorada para as festas de fim de ano. Com a assinatura da renomada Blachère, a iluminação da fachada contará com milhares de pontos de luz. Líder mundial em iluminação festiva e com mais de 40 anos de experiência, a empresa é responsável por iluminar alguns dos lugares mais bonitos do planeta, como a Torre Eiffel e Champs-Elysées, na França.

Expresso de Natal

Para dar as boas-vindas ao período mais amado do ano, Papai Noel desembarcará no Shopping Jardins no dia 11 de novembro às 20h, mas antes o Expresso de Natal compartilhará amor com as famílias em um desfile pela cidade a partir das 17h. O roteiro completo estará disponível no site shoppingjardins.com.br e no perfil do Instagram @ShoppingJardins.

