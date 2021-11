Umbaúba: vereadores cobram melhorias nas vias públicas do Município

Com o intuito de viabilizar melhorias para as vias públicas do Município, os vereadores de Umbaúba se reuniram na noite da última terça-feira, 03, na sede do parlamento, e votaram algumas indicações importantes que serão destinadas ao Executivo.

Após a leitura da pauta do dia, o presidente da Casa, Gutto Prado (MDB), destacou a posição da Mesa Diretora em relação ao ocorrido na 38° Sessão Ordinária, realizada dia 26 de outubro. “Senhores vereadores, para o conhecimento de todos, nós notificamos o vereador Rubenildo Santana, desde já, vossa excelência tem o prazo para a sua defesa. Após o prazo cumprido, a Mesa Diretora desta Casa se manifestará a respeito do caso”, enfatizou.

Na pauta de votação, o vereador Gilson Bispo (PT) solicitou ao Poder Executivo por meio da indicação n° 100/2021, medidas cabíveis que proporcione a pintura de faixas de pedestres nos seguintes pontos estratégicos: defronte à Câmara de Vereadores; nas escolas situadas nas avenidas; defronte à Universidade Tiradentes e defronte ao Supermercado Nossa Senhora da Guia. De acordo com o vereador, as faixas solicitadas são necessárias para a melhor viabilidade dos pedestres umbaubenses, garantindo a segurança durante as travessias.

Ainda na pauta de votação, o vereador Moisés Augustinho (Cidadania) solicitou, através da indicação n° 102/2021, medidas cabíveis para que se faça reparos e a ampliação do asfalto na rua Primeiro de Maio. “Vemos que essa é uma via que tem um fluxo muito grande de pessoas, de veículos, bicicletas e ônibus. Além disso, é uma via que dá acesso à zona rural. Então, devido ao grande tráfego, o calcamento já se encontra deteriorado”, relatou o autor da propositura.

