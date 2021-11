3ª edição da feirinha de artesanato acontece nos dias 12, 13, 14 e 15

Com uma programação bem diversificada, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Turismo, realizará nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, a 3ª edição da Feirinha de Artesanato, na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico. A Feirinha reúne exposição de peças feitas por artesãos do município, gastronomia e shows musicais. Ela é aberta ao público e com entrada gratuita.

“A Feirinha de Artesanato já é um sucesso. Ela gera emprego e renda para os barracoqueirenses, movimenta a economia local e já entrou no calendário cultural do Estado. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Reunimos no mesmo espaço peças de crochê, renda de filé, ponto cruz e bordado, patchwork, biojoias, amigurumi, mandalas e reciclados. Além disso, os visitantes apreciam a gastronomia local e curtem a cada dia uma apresentação cultural. Tem opções para todos os gostos”, enfatiza o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

Na abertura do evento na sexta-feira, 12, haverá o show de forró com Márcia Keila e Adryan Lima e a apresentação do grupo das idosas Ciranda das Flores; no sábado, 13, muito pagode com a turma do Blindados do Samba; no domingo, 14, é a vez do rock nacional com a Banda Mr. Skull e na segunda, 15, feriado da Proclamação da República, terá voz e teclado com Dalton Talibã. Ele fará uma apresentação com muita MPB.

PRÓXIMA EDIÇÃO

A Feirinha de Artesanato é um evento que acontece mensalmente para expor o que a Barra dos Coqueiros tem de melhor na cultura, no artesanato e na gastronomia. E a 4ª edição já tem data definida, acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro.

Prefeitura de Barra dos Coqueiros