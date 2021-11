Aracaju realiza mais uma edição do projeto Praia Limpa no domingo

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizará no próximo domingo, 7, mais uma ação do projeto Praia Limpa, desta vez na Prainha da Ribanceira, localizada no bairro Areia Branca.

A ação, que acontecerá de 9h às 13h e terá como ponto de encontro o Convento Comunidade Servos de Maria, visa a alertar a população aracajuana sobre os problemas provocados pelo descarte irregular de resíduos na praia, além de buscar estimular a adoção de práticas de conservação do meio ambiente, em especial da vida marinha na região.

O projeto Praia Limpa é realizado nas praias de Aracaju durante todo o ano e conta com ações de sensibilização para minimizar o descarte de resíduos e óleo de cozinha no ambiente costeiro, além de realizar, também, campanhas acerca da Lei 5.203/2019, que trata da proibição de vendas e distribuição de canudos que não sejam biodegradáveis.

O Praia Limpa é executado desde outubro de 2017 e sua primeira ação ocorreu na Orla de Atalaia. O projeto tem como base a lei municipal nº 4.800/2016, que consiste na obrigatoriedade do uso de cestos de lixo para quem realiza algum tipo de comércio em regiões de praia da capital sergipana, sejam ambulantes ou proprietários de bares e restaurantes.