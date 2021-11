Belivaldo Chagas assina ordem de Serviço da rodovia SE-290

O governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou nesta sexta-feira (05) ordem de serviço e as máquinas já começaram o trabalho de reestruturação de parte da Rodovia SE-290, trecho entre a SE-170, em Tobias Barreto, e Itabaianinha (27,2 km), e do Acesso-286, que vai da SE-290 ao povoado Ilha (2,4 km).



Nos dois trechos, que totalizam 29,6 km, serão investidos R$ 14,27 milhões em melhorias. Esta é a última ordem de serviço dentro do Pró-Rodovias I, que está recuperando cerca de 500 km de estradas estaduais, com um investimento total de R$ 330 milhões. E o Pró-Rodovias II vem aí, com uma previsão de R$ 400 milhões em melhorias, em mais 350 km de pista por todo o estado.



– Aproveitei a cerimônia para adiantar que a licitação já está em andamento para o asfaltamento da região do Polo da Moda, que tantos empregos e renda geram para toda a região. Um centro comercial belíssimo de roupas e confecções que atrai visitantes dentro e fora de Sergipe, disse Belivaldo.



Estiveram presentes hoje o deputado federal Fábio Reis; os deputados estaduais Luciano Bispo (presidente da Alese), Janier Mota, Gracinha Garcez e Zezinho Guimarães; os prefeitos Danilo de Joaldo (Itabaianinha), Dilson de Agripino (Tobias Barreto), Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo), Alan de Agripino (Areia Branca), Gilson Andrade (Estância), Humberto Maravilha (Tobias Barreto) e Gérson Diniz (em exercício, Tomar do Geru); o ex-deputado federal André Moura e a ex-deputada estadual Diná Almeida, dentre outras autoridades.