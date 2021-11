Bombeiros atendem dois graves acidentes de trânsito em Aracaju nas últimas 24 horas

Dois graves acidentes de trânsito em Aracaju foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe nas últimas 24 horas. Um carro de passeio colidiu com um poste na avenida Maranhão, bairro Dezoito do Forte, e outro colidiu com uma árvore na avenida Gasoduto, bairro Orlando Dantas. As ocorrências foram atendidas pela guarnição da Unidade Operacional Escola (UOE).

Por volta de 23h30 dessa quinta-feira (05), a guarnição foi acionada para o acidente da avenida Maranhão envolvendo o poste. “Utilizamos técnicas de resgate veicular, removemos o teto e retiramos a vítima, que ficou aos cuidados do Samu”, afirmou o sargento Gledson Costa.

Já por volta de 1h desta sexta-feira (05), a guarnição atendeu à ocorrência da avenida Gasoduto. O impacto do veículo com a árvore resultou em uma vítima fatal presa às ferragens, que foi retirada pela guarnição.

Informações e foto CBM