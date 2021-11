Capitania dos Portos promove Ação Cívica Social em Pirambu

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) promoverá no próximo sábado, 06 de novembro a partir das 09H uma Ação Cívico Social (ACISO), no Salão Paroquial da igreja N. Sra de Lourdes localizada na Avenida Augustinho Trindade, 241 Centro – Pirambu-SE, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Pirambu.

Durante a ACISO serão desenvolvidas ações de saúde como: atendimentos médicos, testes de enfermagem com aferição de pressão arterial, verificação da frequência cardíaca, glicemia, escovações supervisionadas, distribuição de kits de higiene bucal, orientações para aquaviários, amadores, pescadores, proprietários de embarcações quanto a documentação exigida para emissão e renovação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), Certificados, Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e Títulos de inscrições de embarcações. Serão cumpridos todos os protocolos

sanitários em vigor.

Como diferencial nesta ação solidária serão distribuídas cestas básicas para famílias previamente cadastrada pela assistente social da Colônia de Pescadores Z-5, pois ainda como reflexo da pandemia, diminuição da renda por conta do desemprego e outros fatores muitas famílias permanecem em situação de vulnerabilidade social. Para essa arrecadação de cestas básicas contamos com o apoio da Comunidade Maçônica filiada ao GOB Sergipe, do Lojão Fassouto, da Sociedade Amigos da Marinha em Sergipe (SOAMAR-SE), da Praticagem de Sergipe e de Militares da

CPSE.

Fonte: Ascom/Capitania dos Portos