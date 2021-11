Com previsão de chuva por mais 48 horas, Defesa Civil de Aracaju emite um novo alerta

A partir de avisos encaminhados pelos Centro de Meteorologia, a Defesa Civil, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania da Prefeitura de Aracaju, emitiu, no final da manhã desta sexta-feira, 5, um novo alerta SMS, para a possibilidade de chuvas nas próximas 48h. De forma preventiva, a mensagem foi encaminhada aos mais de 51 mil celulares cadastros no serviço 40199.

O monitoramento da instabilidade climática ocorre de maneira intensificada, na capital, desde o envio do primeiro alerta, na quarta-feira (3). Desde então, o acumulado de chuva registrado foi de 12 milímetros (mm), sem registro de ocorrências, através do número emergencial da Defesa Civil, o 199.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que as equipes darão continuidade ao monitoramento estratégico, principalmente das áreas de risco. “O trabalho ocorre de forma contínua, com equipes atuando em sistema de plantão 24h para atender, no menor tempo possível, às demandas que possam surgir”, frisou o secretário, acrescentando ocorre atuação integrada com os demais órgãos da gestão municipal.

As informações sobre as condições meteorológicas forma encaminhadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e Instituto de Meteorologia de Sergipe.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, ressalta que diante de situações de anormalidade a população deve acionar o órgão. “Em caso de emergência ou possíveis riscos, a população deve acionar a Defesa Civil, através do número emergencial 199. Nossa equipe de plantão irá até o local para realizara a avaliação e adotar as providências necessárias”, esclareceu.

Maré alta

Nesta sexta-feira, 5, há previsão de maré alta, com volume de 2,2 metros, às 16h24. A Defesa Civil de Aracaju também encaminhou o alerta sobre o fenômeno, para que os moradores das áreas mais vulneráveis possam redobrar a atenção.

A maré alta, com volume de 2,3 m, na madrugada, e 2,2 m, no final da tarde, ocorre desde a quinta-feira (4), e segue até o sábado, dia 6. Até o momento, não fora registradas ocorrências relacionadas ao fenômeno. As áreas são monitoradas e as equipes permanecem em atenção aos chamados que possam ocorrer através do número emergencial 199.

As regiões que demandam maior atenção são o bairro Treze de Julho, nas proximidade da Praça da Imprensa e canal da avenida Anísio Azevedo, assim como o loteamento Estrela do Oriente e adjacências, no Bugio.