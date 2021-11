Hospital de Cirurgia prestará homenagem a profissionais

O Hospital de Cirurgia convida a imprensa sergipana para participar de evento que irá homenagear profissionais de saúde que atuaram na linha de frente da assistência aos pacientes com a Covid-19 na instituição hospitalar. A solenidade ocorrerá nesta sexta-feira, 5, a partir das 15h, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Y do Cirurgia.

A UTI Y tem uma simbologia especial para a equipe multiprofissional do Hospital de Cirurgia: foi a maior Unidade de Terapia Intensiva destinada ao tratamento de pacientes Covid-19, com um total de 20 leitos, que servirá, a partir de agora, para atendimento de pacientes pós-cirúrgico/clínico.

Durante mais de um ano e meio de pandemia, o Cirurgia manteve seu papel de importância no Sistema Estadual de Saúde, disponibilizando no pico da segunda onda um total de 92 leitos para tratamento (50 de UTI e 42 clínicos). De abril de 2020 até setembro de 2021, a unidade hospitalar atendeu 1.840 pacientes acometidos pela Covid-19.

E, mesmo diante de uma situação tão adversa, o Cirurgia manteve também o pioneirismo que carrega ao longo de 95 anos de história: foi o primeiro hospital de Sergipe a realizar tratamento com Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO); e um dos primeiros a disponibilizar videochamadas e boletins online do quadro clínico dos pacientes, com o objetivo de acolher e manter os familiares informados, buscando diminuir a angústia e o distanciamento social.

*SERVIÇO*

• *O que:* Evento que irá homenagear profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia da Covid-19 no Hospital de Cirurgia

• *Data:* 5 de novembro de 2021 (sexta-feira)

• *Horário:* A partir das 15h

• *Local:* UTI Y do Hospital de Cirurgia (entrada: Recepção da Rua Dom Bosco)

• *Contato:* (79) 99928-7883 (Malu Araújo – Assessora de Comunicação)