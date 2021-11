Eduardo Lima participou de reunião com o prefeito Edvaldo Nogueira

Na manhã desta sexta-feira, 5, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), participou de reunião com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), na prefeitura de Aracaju.

Atendendo ao pedido de apoio do também pastor e líder comunitário, José Airautel dos Santos (Pr.Tel), representante da Igreja Missionária Escolhidos por Deus, o vereador Eduardo Lima, se reuniu com o prefeito Edvaldo Nogueira, para apresentar as demandas e dificuldades da comunidade do bairro São José na Zona de Expansão da capital.

Se tratando de um novo bairro da cidade, assim como os outros que foram recentemente criados, o local necessita urgentemente da implementação dos projetos já existentes na prefeitura voltados para aquela região. As ruas carecem de serviços como, saneamento básico, asfaltamento, entre outros.

Edvaldo Nogueira confirmou que os trabalhos para a região ainda não possui uma data prevista, mas fará o possível para agilizá-los. A implementação dos projetos de melhorias para a comunidade já estão na programação de obras da prefeitura e graças aos empréstimos que foram aprovados pela Câmara de Vereadores, inclusive com o voto a favor de Eduardo Lima, em breve ocorrerão suas realizações.

“A região da Zona de Expansão necessita do olhar mais humano do poder público. Eu sempre disponibilizarei o meu mandato para os aracajuanos que alí residem ” afirmou o vereador.

Fonte e foto assessoria