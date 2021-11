Educação a Distância da Unit está com inscrições abertas até 13 de novembro

Os candidatos podem optar pelo vestibular agendado, nota do Enem, transferência externa e segunda graduação

A Universidade Tiradentes (Unit) está com inscrições abertas para os cursos de Educação a Distância (EAD) até o dia 13 de novembro, com prazo de matrícula até 16 de novembro de 2021. São diversas formas para ingressar em mais de 30 opções de cursos e três modalidades. Para se inscrever, o candidato não paga taxa e realiza o processo totalmente on-line.

Quem está interessado em ingressar na Unit EaD pode fazer o vestibular agendado ou usar a nota do Enem dos últimos cinco anos (2016 a 2020), realizar a transferência externa ou entrar como portador de diploma (segunda graduação). Alunos da universidade que estiverem com o curso trancado podem solicitar a reabertura de matrícula para retomar os estudos e, caso desejem mudar de curso, fazer transferência interna.

Quem já concluiu o Ensino Médio e vai ingressar na primeira graduação tem as opções de se inscrever usando a nota do Enem ou fazer o vestibular agendado. Optando pela nota do Enem, a nota individual de cada eixo deve ser diferente de zero e é exigida pontuação mínima de 450 da média aritmética simples.

Para o vestibular agendado, o pretendente ao curso fará uma redação com tema proposto e conhecido somente na hora da prova. A ideia é produzir um texto dissertativo-argumentativo para avaliar a capacidade de argumentação do candidato, o nível de reflexão sobre o tema e a organização do conhecimento.

Graduandos de outras universidades e faculdades também podem ingressar na Unit EaD fazendo a transferência externa ou como portador de diploma (no caso de segunda graduação). Para transferir, o aluno deve apresentar histórico de graduação contendo as disciplinas e créditos cursados na instituição de origem, RG, CPF, comprovante de residência e certificado militar (sexo masculino), declaração de vínculo com status de matriculado ou trancado (com data atual), certificado e histórico do ensino médio.

Da mesma forma, quem já concluiu a primeira graduação, seja na Unit, unidades do Grupo Tiradentes ou em outras instituições de ensino superior, pode estudar na Unit EaD. Como portador de diploma, o egresso precisa enviar o diploma da graduação ou declaração de conclusão com data da colação de grau, caso ainda não tenha recebido o diploma, além do histórico acadêmico e documentos pessoais.

Descontos

Para todas essas formas de ingresso a Unit EaD oferece desconto na matrícula e mensalidades. O candidato ingressante neste período (2021.2) por meio da nota do Enem ou vestibular agendado paga R$ 59,00 na matrícula e tem desconto de até 25% nas demais mensalidades. Para portadores de diplomas, reabertura de matrícula e transferência, é concedida a isenção na primeira mensalidade e desconto de 25% nas demais mensalidades.

Modalidades

Todos os 32 cursos da Unit EaD estão alinhados com as necessidades do mercado de trabalho, dando a opção do candidato escolher entre três modalidades: semipresencial, 100% on-line e híbrido, de acordo com sua rotina.

O ingressante no curso semipresencial conhecerá o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde terá acesso aos conteúdos das aulas e demais conteúdos, e terá um encontro presencial por semana com o professor tutor no polo de apoio. Já no curso 100% online, só haverá necessidade de se deslocar ao polo para a realização de avaliações obrigatórias, a serem agendadas previamente. As demais atividades acontecerão totalmente on-line no AVA.

E o modelo híbrido combina atributos dos cursos presenciais, principalmente na parte prática, com acesso a laboratórios e salas específicas de acordo com o curso. Os conteúdos teóricos são ministrados também por meio do AVA. Dessa forma, o estudante vivencia desde o início do curso todos os espaços nos quais atuará profissionalmente.

Benefícios

O MEC reconhece o diploma de todos os cursos oferecidos pela Unit EAD. Ele tem valor igual ao diploma de uma graduação presencial. Escolhendo um curso a distância, o estudante pode estudar onde quiser e no melhor horário, adaptando o ritmo de estudos de acordo com a rotina. O corpo docente da universidade é qualificado, mestres e doutores com ampla experiência de mercado. O material didático digital, moderno, completo e gratuito. E a plataforma AVA é de fácil acesso e bastante intuitiva, permitindo aos professores e colegas interagirem simultaneamente.

Os editais dos processos seletivos estão disponíveis no site e as inscrições devem ser feitas neste outro site, selecionando a forma de ingresso desejada e preenchendo o formulário com as informações solicitadas. Criando login e senha, o candidato consegue acompanhar o andamento da inscrição.

Assessoria de imprensa