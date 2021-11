Ex-cantor da Calcinha Preta é assassinado dentro de casa no Parque dos Faróis, em Socorro

O cantor José Aparecido da Silva, 57 anos, ex-integrante da Banda Calcinha Preta, foi assassinado dentro de sua residência, localizada no conjunto Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro.

O corpo do cantor conhecido como Sidney Chuchu, estava com sinais de que tinha sido golpeado com faca e foi encontrado em um dos cômodos da casa na noite desta quinta-feira (05).

A Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e fizeram os exames periciais e o recolhimento do corpo.

Conhecido como Sidney Chuchu, ele atualmente cantava em barzinhos. Integrou a primeira formação da banda sergipana Calcinha Preta, de 1995 e 1998, dividindo os palcos com a cantora Luciana Linhares. “Noite de muita tristeza. Que Deus, meu amigo, lhe dê descanso eterno”, postou ela nas redes sociais.

