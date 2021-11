Georgeo Passos propõe que Governo compre cestas básicas

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) criticou nesta quinta (04), o Governo do Estado por incluir na Lei Orçamentária Anual para 2022 (LOA), uma verba de mais de R$ 700 mil para o Consórcio do Nordeste. De acordo com Georgeo, o projeto de lei 255/2021 traz em seu conteúdo a inclusão deste valor destinado aos gastos de folha salarial e pagamento de aluguéis gerados pelo Consórcio.

Para Georgeo, essa medida é uma falta de respeito do Governo com o contribuinte sergipano. ” “No mínimo, o Governo quer mangar da cara do sergipano. O Consórcio do Nordeste causou um prejuízo milionário e Belivaldo ao invés de tirar Sergipe do Consórcio, quer destinar mais dinheiro para pagar os altos salários daqueles que estão lá trabalhando, manter os imóveis alugados, pagar as diárias e tudo mais? É um absurdo completo”.

O deputado relembrou que na pandemia do novo Coronavírus, R$ 48 milhões foram encaminhados ao Consórcio pelos estados nordestinos que deveriam ser usados na compra de respiradores que nunca foram entregues. Os estados nordestinos gastaram uma fortuna e não receberam nenhum respirador e muito menos a devolução completa do dinheiro”.

O parlamentar disse ainda que vai protocolar uma emenda modificativa ao PL 255/2021 que pretende fazer com que o valor seja encaminhado para a Secretaria de Inclusão e Assistência Social do Estado para aquisição de cestas básicas. “Nós não concordamos com essa falta de respeito aos sergipanos e vamos protocolar uma emenda para aquisição de cestas básicas para o povo sergipano que tanto está precisando”.

“Espero que os colegas deputados aprovem esta emenda e que nós possamos ao invés de dar mais dinheiro ao Consórcio do Nordeste ajudar quem realmente precisa, afinal é mais justo que o Governo destine dinheiro para alimentar os sergipanos que passam fome do que continuar pagando as despesas de consórcio que só trouxe prejuízo aos nossos cofres”.

Foto: Jadilson Simões

Da assessoria