Aberto o Processo Seletivo para psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e  agrônomos

O governador Belivaldo Chagas autorizou na tarde desta quarta-feira (03), a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de pessoal. Os profissionais atuarão nos serviços e programas promovidos pela Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e Trabalho (Seias). Serão contratados assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e engenheiros agrônomos.

De acordo com Belivaldo, a contratação dos profissionais vai melhorar e fortalecer os vários projetos e programas desenvolvidos pela Seias, especialmente os que são voltados à população vulnerável.

Com as contratações, será viabilizada a execução dos programas Novo Lar e fortalecidos o Mão Amiga e a reestruturação do Restaurante Padre Pedro. Os serviços da Casa de Passagem Estadual, que atende pessoas em situação de rua, também deverá ser beneficiado.

Segundo a secretária da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes, as contratações vão garantir a continuidade do serviço público prestado às crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de risco ou vulnerabilidade social.“A chegada desses profissionais vai fortalecer a estrutura da Seis e garantir a execução dos programas já existentes e os instituídos durante esse ano. A previsão é que o edital estabelecendo os critérios para participar do certame seja publicado no Diário Oficial ainda na primeira quinzena de novembro”, concluiu.