Hospital da Criança Dr. José Machado inicia atendimento ao público infantil em Sergipe

Uma nova história para a Rede de Atenção à Criança começa a ser vivenciada a partir dos serviços oferecidos pelo novo Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza. Nesse renovado contexto, que assegura ainda mais o direito fundamental à saúde nos equipamentos geridos pela Secretaria de Estado da Saúde, a pequena Thayla Emanuele de um ano e um mês fica nas páginas iniciais com a primeira criança a ser atendida na estreia da unidade referência em atendimento infantil em Sergipe.

Para Thalya Rodrigues Feitosa, mãe de Thayla, estar no Hospital da Criança na abertura dos atendimentos desperta uma mistura de sensações. “A sensação de ter a minha filha doente não é boa, ela está com alergia… Mas, saber que ela é a primeira a ser atendida e num hospital só para crianças, é uma maravilha, evita aglomerações”, compartilha a jovem de 20 anos, moradora do bairro Lamarão.

Renata Almeida Meira Veras, fez o acolhimento da primeira pequena paciente do HC Dr. José Machado de Souza, relata a sensação de também ser parte do começo dessa jornada. “Eu sou enfermeira e tenho muitos anos de pediatria, já passei por alguns hospitais nesses dez anos de atuação na área, inclusive, no Huse. A minha responsabilidade é o acolhimento e a classificação de risco das crianças que chegam, estou muito feliz, espero dar o meu melhor, acolhendo com muito carinho, amor e atenção”, expressa a profissional.

A pediatra Claudia Gonzales também realizou o primeiro atendimento na manhã desta sexta e destacou o diferencial da estrutura no hospital da Criança. “Estou feliz inaugurando este hospital lindo, feito com muito bom gosto, com a estrutura que a gente precisa”, enfatiza.

A unidade de saúde recebeu nas primeiras horas de funcionamento a benção do Capelão da Saúde, Givanildo Paes Santos. O padre falou da sensação de retornar ao espaço onde funcionava a antiga maternidade Hildete Falcão Baptista. “A gente fez esse momento de forma singela, porém, muito especial. Quando aqui era a Hildete Falcão, a pediatria foi transferida para cá como forma de adequar o espaço no Huse para as crianças e hoje essa volta para como Hospital da Criança, então, iniciamos com a benção, pedindo a Deus que aqui seja um espaço de acolhida, de proteção da criança, que a gente possa orientar, cada vez mais, sobre o cuidado e a necessidade de estar junto, que a equipe que aqui trabalha tenha cada vez mais a consciência de que a saúde é prioridade e que deve ser buscada pela população”, fala o padre com confiança nos rumos do novo equipamento da SES.

A Superintendente do Hospital da Criança, Catharina Correa, relembrou o fluxo de atendimento. “É com grande satisfação que começamos os atendimentos hoje. É importante lembrar que o Hospital da Criança chega para reforçar a Rede de Assistência Pediátrica no Estado, vai atuar junto com outras unidades hospitalares para garantir, cada vez mais, o direito fundamental à saúde para as crianças sergipanas. Serão atendidas crianças de 29 dias a 12 anos 11 anos e 29 dias de vida. O Hospital funcionará de forma ininterrupta, 24h por dia, sete dias por semana com atendimento em tempo integral à demandas espontâneas e pacientes referenciados por outras unidades de saúde”, salienta.

Foto: Flavia Paxheco