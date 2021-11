Inscrições abertas para o Sescanção 2021 até o dia 12/11/2021

O Sesc abriu as inscrições para a Mostra Sergipana de Música – Sescanção 2021. A inscrição é online e gratuita até o dia 12/11/2021. Incentivar a produção autoral e a representatividade regional são objetivos do evento realizado pela instituição há mais de 20 anos.

Segundo a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, podem ser inscritos trabalhos de diversos gêneros musicais em língua portuguesa, formato canção (letra e música) e instrumental, desde que sejam autorais e não tenham sido apresentadas em edições anteriores da Mostra. “Nosso propósito é fomentar o cenário musical no Estado, descobrir e valorizar novos talentos”, acrescentou a diretora.

A Mostra acontecerá de 24 a 26/11, no auditório do Sesc Comércio. Também haverá uma votação online de 29/11 a 03/12. Os artistas mais votados farão parte da programação do projeto Natal Iluminado, que acontecerá na Praça Fausto Cardoso.

O Edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.sesc-se.com.br.

Fonte e foto assessoria