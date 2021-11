Laércio Oliveira retoma as visitas e fala da disposição de disputar mandato majoritário

*Laércio Oliveira já visitou 60 municípios*

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) retomou nesta sexta-feira (5), a agenda de visitas pelo interior do Estado. Ele tem percorrido os municípios para comunicar aos prefeitos e lideranças locais sua disposição de concorrer a uma das vagas da chapa majoritária nas eleições de 2022. Até agora, já foram visitados 60 municípios. Ele também tem aproveitado para divulgar seu trabalho no Congresso Nacional e discutir as possibilidades de desenvolvimento nós municípios.

A agenda começou em São Francisco, onde o deputado foi recebido pela prefeita Alba dos Santos, pela vice-prefeita Desserê Hora, ex-prefeito Ailton Nascimento, ex-prefeita Altair Nascimento, o presidente da Câmara Municipal, Dario Batista, vereadores e o secretário de Finanças, Pablo Nascimento. Laércio reforçou seu compromisso com o município enviando emendas parlamentares. “Ele tem a sua marca aqui em São Francisco com várias obras fruto de recursos do seu gabinete”, disse a prefeita.

Em Cedro de São João, o deputado Laércio Oliveira foi recebido pela prefeita Layana Costa e pelo secretário de Gabinete, Neudo Alves. Eles trataram sobre o município, as dificuldades que a gestão enfrenta e a vocação do município. Layana agradeceu a presença do deputado. “De forma muito respeitosa, Laércio vem falando com todos os gestores sobre suas pretensões políticas. Que sua decisão seja de muito sucesso e que ele traga muitos benefícios para o nosso Estado e para o nosso município”, pontuou Layana.

Telha – Na sede da Prefeitura de Telha, Laércio conversou com o prefeito Flávio Dias, vice-prefeito Neudo Sérgio, e vereadores Cláudia Dias, Francisco Vieira (presidente da Câmara Municipal) e Alan Santana. Ele também se encontrou com a prefeita de Gararu, Zete de Janjão, prefeito de Neópolis, Célio de Zequinha, e o prefeito de Muribeca, Mário Conserva. Na pauta: o desenvolvimento dos municípios sergipanos e eleição 2022.

O prefeito Flávio Dias agradeceu a visita do deputado. “É muito importante para uma cidade pequena como Telha, que depende de parcerias com os nossos deputados, com o Governo do Estado e Governo Federal, a visita de um deputado como Laércio, que tem olhado para todo o Estado. Ele veio conhecer a nossa realidade e se comprometeu em ajudar o município. Portanto, fico muito feliz e agradeço ao deputado”, afirmou o prefeito.

Amparo do São Francisco – Dando sequência, Laércio esteve em Amparo do São Francisco visitando o prefeito Franklin Ramiris. Também participaram da reunião o vice-prefeito, Adjalmor Silveira, secretários e vereadores. O deputado se colocou à disposição do município, abrindo as portas do seu gabinete em Brasília para discutir emendas e ações que possam trazer benefícios para a população. Eles também falaram sobre desenvolvimento de Sergipe e Laércio confirmou sua disposição de ser pré-candidato a Governador.

“É muito importante para os municípios a visita de um deputado federal. É a possibilidade dele conhecer a realidade local e entender o que cada município passa. Sergipe é pequeno e Amparo é a menor cidade do Estado. Por isso, é importante que os deputados, através das emendas, contemplem os municípios. Laércio, por exemplo, já vem ajudando muito Amparo de São Francisco, e não é de agora. Ele tem mostrando todo o seu potencial e sua capacidade para estar exercendo esse mandato”, disse Franklin Ramiris.

Canhoba e Itabi – Chegando em Canhoba, Laércio foi recebido prefeito Chrystophe Ferreira Divino em seu gabinete. Eles trataram sobre vários assuntos, entre eles as emendas parlamentares. Também participaram os vereadores Jonas Honório e José Carlos (presidente da Câmara Municipal), o ex-vereador Milton dos Santos, secretários e colaboradores. “Laércio é um grande político do nosso Estado. Ele já fez muito por nosso município, foi o que mais trouxe emendas para Canhoba”, disse o prefeito.

O deputado finalizou a agenda em Itabi, participando de uma reunião com várias lideranças locais, como o ex-prefeito Dr Rubens Feitosa, ex-vice-prefeita Goreti, vereadores Christiano, Magna e Nego de Esmerina, além dos ex-vereadores Fabinho de Zé de Darci e Miguel, e as lideranças José de Zeba e Marcelo de Cícero.