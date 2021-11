Cantora Marília Mendonça, dois assessores, piloto e cópiloto morrem em queda de avião no interior de Minas Gerais

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, informa nota.

Segundo o empresário da cantora, Wander Oliveira, outras quatro pessoas estavam a bordo do avião fretado por Marília. Além da cantora, havia dois assessores, piloto e copiloto.

O avião caiu em uma área perto de uma cachoeira em Caratinga. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, faria um show na cidade esta noite. Sua assessoria de imprensa chegou a afirmar que ela havia sido resgatada, mas a informação não foi confirmada imediatamente pelas autoridades locais. Somente mais tarde houve a confirmação.

Nota da Assessoria – “Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião – os quais iremos preservar os nomes neste momento. Nesta sexta-feira, 05 de novembro, o avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”, diz nota da assessoria.

O avião é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.