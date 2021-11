Médicos de todo o Brasil podem participar de credenciamento aberto para Secretaria de Estado da Saúde em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES) informa que continuam abertas as inscrições para contratação de médicos de todo o Brasil, sem vínculo empregatício de qualquer natureza. Os profissionais irão atuar na área de saúde pública, visando à prestação de serviços nas unidades da Rede Estadual de Saúde de Sergipe.

O objetivo é credenciar profissionais de todas as especialidades médicas para atuarem durante um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Os interessados devem fazer o cadastro através do site da saúde, no banner ‘credenciamento médico 2021’. No link Inscrição, o candidato deverá enviar as documentações e requerimento solicitados, conforme o Edital.

No ato da inscrição o candidato poderá indicar a Unidade Hospitalar que gostaria de trabalhar, porém a lotação fica condicionada a necessidade da Secretaria de Estado da Saúde.

Clique aqui e confira o edital