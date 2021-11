Natal Mágico dos Esquilos abre a temporada natalina do RioMar Aracaju

Um Natal com experiências inesquecíveis está sendo preparado para receber as famílias no RioMar Aracaju. Neste ano, além da presença do Papai Noel, a magia do período ficará ainda mais encantadora com a chegada de três simpáticos esquilos, que prometem deixar o clima natalino repleto de graciosidade e emoção.

O shopping irá lançar a decoração ‘Natal Mágico dos Esquilos’, no dia 9 de novembro, nas duas praças de eventos e nos corredores do mall. O tema deste ano, traz o encanto de um décor rústico, com espaços que remetem a uma floresta onde vivem os esquilos, em meio à beleza e harmonia da natureza.

Numa profusão de cores e brilho, a Praça de Eventos Mar contará com o brinquedo nozes giratórias – atração com bilheteria – e esquilos animatrônicos distribuídos entre os elementos tradicionais das decorações natalinas.

Já na Praça de Eventos Rio, os brinquedos temáticos como o trenzinho que circula a decoração – atração paga –, além das tinas girantes, escorregas, trenós e a casinha dos esquilos com caminhos de troncos irão contar um pouquinho da história e do habitat dos queridos amiguinhos, envolvendo as famílias no clima de fascínio que marca a época.

Nos dois ambientes, o cliente poderá aproveitar os lindos cenários assinados por Cecília Dale, referência nacional no segmento de decoração natalina. As praças de eventos estarão vestidas de jardineiras e árvores de Natal gigantes, esquilos animatrônicos e postes iluminados, que completam a decoração da encantadora floresta.

A área externa do RioMar também receberá decoração especial, com destaque para os postes ornamentados com laços estilizados e iluminados e milhares de luzes brilhantes caindo em efeito cascata. O décor da fachada leva assinatura da renomada Blachere. A empresa é responsável por iluminar alguns dos lugares mais bonitos do planeta, como a Torre Eiffel e Champs-Elysées, na França.

A temporada natalina do RioMar conta também com uma programação repleta de fofura e atrações imperdíveis: as Paradas de Natal, a aconchegante Casa dos Esquilos – com direito a piqueniques e encontros especiais com os amigos da floresta – e a Varanda do Papai Noel, local onde o Bom Velhinho estará à espera das crianças. Confira as atrações e agende-se:

Primeira Parada Natalina

No dia 16 de novembro, às 19h, acontecerá um passeio animado pelos corredores do shopping ao encontro do Bom Velhinho. A concentração para a saída da ‘Primeira Parada Natalina’ será na Praça de Eventos Mar em direção à Praça de Eventos Rio, em busca do querido Sr. Noel, que se encontra perdido na floresta. O percurso será acompanhado pelo Ballet dos Esquilos e uma bandinha superanimada.

Casa dos Esquilos

O espaço cenográfico irá deixar o Natal do RioMar ainda mais encantador. Na Casa dos Esquilos, os pequenos poderão desfrutar de uma experiência inesquecível, bem pertinho dos amiguinhos da floresta. De segunda a quinta, das 14h às 20h, o espaço estará aberto à visitação gratuita e o público poderá conhecer o ambiente onde os três esquilos passam a maior parte do tempo.

De sexta a domingo e nos feriados, a casa será palco do musical ‘Piquenique dos Esquilos’, um espetáculo cheio de encanto e graciosidade, com a presença dos três amigos. Nos dias de exibição, a atração acontecerá em seis sessões, com capacidade para 10 crianças, e o acesso custará R$30. Para mais informações sobre os dias e horários das sessões acesse riomararacajuonline.com.br.

Varanda do Papai Noel

No período de 16 de novembro a 24 de dezembro, o Papai Noel irá receber público em sua confortável Varanda, localizada ao lado da Casa dos Esquilos, bem próximo à Praça de Eventos Rio. Os encontros com o Bom Velhinho acontecerão de terça a domingo, das 14h às 20h. Por lá, o Sr. Noel irá esperar as crianças, receber as cartinhas, anotar os pedidos dos pequenos e tirar lindas fotos lembranças. Para garantir a segurança do nosso bom velhinho e dos pequenos, o uso de máscara e o distanciamento social serão obrigatórios durante a permanência de crianças e adultos na Varanda do Papai Noel.

Parada Natalina

Para completar a diversão e garantir a ceia do Natal, nos dias 2, 9 e 16 de dezembro, às 19h, o Papai Noel, os esquilos e sua trupe sairão pelos corredores do shopping numa divertida Parada Natalina, em busca das nozes gigantes, alimento preferido dos esquilos. A atração promete envolver de emoção os visitantes do shopping.

Da assessoria

Foto_Elementos da decoração