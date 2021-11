Palanques para todos os gostos

Por Adiberto de Souza *

Pelo andar da carruagem, serão montados vários palanques para a campanha eleitoral de 2022. Do lado da situação, seja qual for o pré-candidato a governador do grupo, não haverá consenso em torno do presidenciável. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), por exemplo, fará campanha para o aliado Ciro Gomes, enquanto o deputado federal Laércio Oliveira (PP) montará palco para o presidente Jair Bolsonaro. Por sua vez, Fábio Mitidieri e o próprio governador Belivaldo Chagas – ambos do PSD – recepcionarão na terrinha o presidenciável pessedista Rodrigo Pacheco. Pras bandas da oposição, um palanque pode ser o mais eclético da campanha em Sergipe. A ser montado pelo senador e pré-candidato ao governo Rogério Carvalho (PT) para receber o ex-presidente Lula da Silva (PT), o tablado vermelho pode abrigar o ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB). A presença do ex-governador de São Paulo no palanque petista, porém, vai depender do resultado das conversas para que ele seja o candidato a vice na chapa encabeçada pelo “Barba”. Caso todas essas pré-candidaturas à Presidência se confirmem, vão provocar enorme confusão dos diabos na cabeça do eleitorado, forçado a degustar esse sarapatel de coruja. Home vôte!

Cara de pizza

Para desgosto da oposição, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima negou o pedido de liminar propondo que a Assembleia instale a CPI da Covid-19. Os cinco deputados signatários da ação alegaram que a presidência do Legislativo afrontou a Lei ao arquivar a proposta por falta de assinaturas suficientes no requerimento da CPI. O magistrado entendeu diferente e não concedeu a liminar. Pelo visto, vai se concretizar o temor da deputada Kitty Lima (Cidadania) de que a CPI “acabe em pizza antes mesmo dela ir ao forno”. Misericórdia!

Larápio engaiolado

A Polícia botou as mãos no mequetrefe Roberto Oliveira Santos Junior, acusado de furtar as joias da jornalista Ana Alves (DEM), filha da senadora Maria do Carmo Alves (DEM). O produto do furto não foi localizado pelos policiais, que acreditam já ter sido derretido por quem o comprou a Roberto. Ana Alves avalia que o prejuízo gira em torno de R$ 300 mil, sem falar no valor sentimental, pois várias joias furtadas foram presenteadas pelo pai e ex-governador João Alves Filho, já falecido. Terrível!

Velha guarda

O PT reuniu, ontem, a sua velha guarda para discutir as eleições em Sergipe. Realizado na sede da legenda, em Aracaju, o bate papo contou com a participação de fundadores do partido, ex-dirigentes e militantes, principalmente aqueles que atuaram nas décadas de 80, 90 e nos primeiros anos deste século. Os petistas também discutiram sobre a conjuntura nacional e, claro, a pré-candidatura do ex-presidente Lula da Silva. Após ouvir a galera, o senador Rogério Carvalho reafirmou a sua disponibilidade de disputar o governo de Sergipe. Segundo ele, o encontro foi o primeiro passo para resgatar a militância do PT, “que sempre fez transformação, e agora não será diferente”. Então, tá!

Emprego ameaçado

A Câmara de Aracaju afastou temporariamente o advogado e servidor comissionado Jorge Luís Santana, acusado de bater na própria mãe. Além do inquérito policial por violência doméstica, o dito cujo responderá um processo administrativo disciplinar e está proibido de botar os pés no Legislativo da capital. Segundo dizem no interior de Sergipe, filho que bate na mãe vira lobisomem em noites de lua cheia. Crendeuspai!

Cara nova

A Câmara Municipal de Itabaiana acaba de lançar o seu novo portal. Com um design inovador, o site reúne todas as publicações oficiais, os dados da Câmara e do município serrano, além da atual legislatura e das anteriores. Segundo o presidente do Legislativo itabaianense, Marcos Oliveira (DEM), a atualização do portal foi feita pensando nas melhores práticas mundiais de acesso à informação. Legal!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Há pessoas que não podem ver um pé-de-briga sem regar”. É vero!

Mérito judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses, acaba de receber a Medalha Comemorativa do Mérito Judiciário, alusiva às celebrações dos 200 Anos de Criação do Tribunal da Relação de Pernambuco. A homenagem ao magistrado sergipano foi prestada durante o 120º Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça, realizado no Recife. Aberto pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, o evento será encerrado nesta sexta-feira. Supimpa!

Contra Ciro

Pelo visto, a direção do PDT e o presidenciável Ciro Gomes terão dificuldades para convencer o deputado federal Fábio Henrique (PDT) a mudar o seu voto em favor da PEC dos Precatórios. O pedetista sergipano jura que faz oposição firme ao governo Bolsonaro, “mas nunca ao Brasil. A PEC dos Precatórios vai garantir o Auxílio Brasil. Serão mais de 17 milhões de famílias recebendo 400 reais por mês. Como poderia votar contra? E a fome do povo como fica? Faça a sua reflexão”, sugere Fábio. Marminino!

Candidato a santo

Está marcada para o próximo dia 27, em Tucano (BA), a abertura do inquérito sobre a vida, a virtude e a fama de santidade do padre José Gumercindo Santos (1907-1991). Nascido em Itabaiana, o candidato a santo teve expressiva presença na Arquidiocese de Aracaju. Com a abertura do inquérito, se inicia a fase de coleta das provas testemunhais e documentais sobre a vida, as virtudes heroicas, a fama de santidade e os milagres do padre José Gumercindo. Este é o primeiro passo para a beatificação e posterior canonização do religioso itabaianense. Oremos!

Revista na praça

Em evento marcado para às 19h de hoje, no Terraço Decós Day Hospital, será lançada a 11ª edição da Revista Advogados. A capa da publicação é ilustrada pelo jovem causídico Danniel Alves Costa, candidato a presidente da OAB sergipana. Entre os artigos desta edição destaca-se um assinado pelo escritor Gilfrancisco Santos, abordando um pouco da história do advogado e promotor público Paulo Costa. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 6 de julho de 1897.

