Parque da Sementeira reabre ao público a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Aracaju reabre o parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, para visitantes e prática de atividades físicas e de lazer, a partir da segunda-feira, dia 8.

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, reiterou que a medida atende solicitação da população e será mantida até que seja desmobilizada toda a estrutura do drive thru.

De acordo com as informações da empresa, como o espaço ainda funciona como posto volante da vacinação contra a covid-19, no sistema drive-thru, os horários de atendimento ao público, neste período, passarão por adequações.

“De 8 a 12 de novembro, de segunda a sexta-feira, o parque estará disponível das 17h30 às 21h30, após o encerramento dos procedimentos de vacinação, que ocorre das 8h às 17h. Já no sábado, domingo e segunda, dias 13, 14 e 15 (feriado da Proclamação da República), o espaço funcionará das 5h até as 21h30″, voltando ao horário anterior no dia 16 e assim respectivamente”, detalhou o presidente.

CASACOR Sergipe

Além da liberação para atividades físicas, de 8 a 17 de dezembro, o Parque da Sementeira vai sediar a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas: a CASACOR Sergipe sob o tema “Espaços de Cura”, com exposição física e digital sobre as novas tendências do morar.

De acordo com informações da assessoria da mostra, o evento vai acontecer no formato Janelas – criado em virtude da pandemia – evoluído e com incrementos, como áreas de gastronomia, além das vitrines que levam assinatura de grandes nomes da arquitetura e da decoração.

Foto: Felipe Goettenauer

Assessoria da Emsurb