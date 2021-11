PCdoB de Sergpe declara apoio à Edvaldo Nogueira no processo eleitoral de 2022

Na noite da última quinta-feira, 04, o Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe realizou uma reunião por videoconferência com os dirigentes e filiados do partido para tratarem sobre o processo eleitoral de 2022 no estado.

Em pauta, além de alguns informes referente ao último Congresso Nacional do partido, que aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de outubro, a reunião abordou sobre a eleição da nova Comissão Política e do Secretariado e discutiram sobre o processo eleitoral do próximo ano.

De acordo com o Presidente Estadual, Edival Góes, a maioria dos dirigentes indicou o nome do prefeito Edvaldo Nogueira como o mais preparado, do ponto de vista político, econômico e social para representar o estado de Sergipe e para o projeto eleitoral do PCdoB em 2022.

“Para que possamos ter um estado eficaz, eficiente e capaz precisamos de um gestor que tenha uma capacidade de articular política do jeito que o nosso amigo Edvaldo Nogueira articula na prefeitura de Aracaju, e também, com a gestão já experimentada. Um gestor capaz, competente para que possamos ter a certeza de que não daremos um passo para trás”, pontuou.

Para Edival, a reunião foi muito proveitosa e os dirigentes compreenderam a situação política que o país está vivendo e também aqui no estado. O PCdoB vai orientar a sua militância para que possam fazer uma campanha muito importante e firme no sentido de defender os interesses da população de Sergipe.

“Essa reunião não foi deliberativa, faremos uma outra para deliberar sobre esse assunto, mas a maioria dos dirigentes discutiu nessa linha: a importância do projeto de Edvaldo Nogueira para Sergipe e para o projeto do PCdoB. Na próxima semana, o partido fará uma reunião da Comissão política para poder deliberar sobre o assunto”, destacou.

Por David Rodrigues