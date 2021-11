Polícia prende homem suspeito de queimar corpo de grávida

A polícia prendeu na manhã desta sexta-feira (05) o homem suspeito de ter jogado álcool em gel em gestante e atear fogo. A vítima está com 60% do corpo com queimaduras.

Com quase 60% do seu corpo queimado e grávida de cinco meses, Emilly Rione Fagundes de Lima, permanece internada em um hospital em Aracaju e não corre o risco de morrer.

O caso ocorreu no dia 7 de outubro, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju. A vítima tem 18 anos e continua internada em um hospital particular da capital sergipana, onde está tratando as queimaduras, que chegaram ao terceiro grau. O quadro de saúde dela e da bebê é estável.

Segundo relatos ditos por ele no dia do crime, a esposa estaria perto do fogão fazendo comida, quando veio a se queimar. Mas, a polícia não engoliu essa versão dita por ele e no trabalho investigativo, foi descoberto que José Weverton teria jogado álcool em gel em cima da companheira e depois tocado fogo.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Foto redes sociais