Prefeitura amplia para 75% capacidade de público em estádios de futebol em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju autorizará a ampliação da capacidade de público em jogos de futebol profissional. Seguindo a resolução estadual, a gestão permitirá que 75% dos estádios sejam ocupados durante as partidas, desde que adotados todos os protocolos sanitários. A medida foi definida na tarde desta quinta-feira, 4, pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE), em nova reunião em que foram apresentados os dados epidemiológicos do município e a avaliação do avanço da campanha de vacinação contra a covid-19, na capital sergipana.

“Com base na avaliação que fizemos durante a reunião, que nos mostram baixos índices de internações, de novos casos confirmados e de óbitos, decidimos por autorizar a ampliação da capacidade de público nos estádios, em jogos de futebol profissional, de 50% para 75%. Seguimos com dados muito positivos e isso nos permite avançar nas medidas de flexibilização. Mas é preciso lembrar que o vírus continua circulando, portanto, é de extrema necessidade que os protocolos sanitários sejam respeitados, assim como o uso de máscaras”, destacou Edvaldo.

Durante a reunião, o prefeito comemorou a manutenção dos dados em baixa, o que demonstra que a doença continua sob controle, mas reiterou a importância de seguir avançando na vacinação da população. “Tanto para quem ainda não tomou a primeira dose quanto para quem ainda não recebeu a segunda dose, a vacinação é fundamental. Tenho defendido desde sempre que, somente com a vacina, venceremos a pandemia, e a cada nova atualização dos dados epidemiológicos do nosso município, tem se confirmado”, salientou.

Edvaldo defendeu, ainda, a manutenção do uso das máscaras. “Não podemos nos precipitar. O uso da máscara é muito importante, pois liberar em locais abertos pode levar a um sentimento de liberação em todos os ambientes e criar problemas. Então, concordo que devemos manter o uso das máscaras”, reforçou.

Com a nova atualização, fica autorizada a ampliação de 50% para 75% da capacidade de público nos estádios de futebol, desde que mantidas as exigências sanitárias para a realização dos jogos. Para ter acesso, o torcedor deverá apresentar documento que comprove a imunização completa contra a covid-19 ou um teste antígeno, cujo resultado tenha dado negativo, com, no máximo, 48 horas de antecedência da partida.

Avaliação

De acordo com os dados apresentados na reunião, Aracaju continua registrando baixos índices de novos casos confirmados de covid-19 e de internações. Nos últimos sete dias, a média móvel de novos casos caiu em 65%. A positividade dos exames também segue em queda, com redução de 62,5% em comparação há 14 dias. Já a média diária de casos está há 20 semanas em declínio. Nas duas últimas semanas, a rede municipal não apresentou novos registros de internamentos. No mês de novembro, ainda não foram registrados óbitos em decorrência da doença.

Com relação à vacinação, a capital possui 89,92% da população acima de 12 anos vacinadas com a primeira dose (512.488 pessoas) e mais de 90% quando considerados os adultos acima de 18 anos. Com o ciclo de imunização completo, são 404.527 aracajuanos vacinados com as duas doses ou dose única, o que representa 78,71% da população adulta.

Fotos: Ana Lícia Menezes