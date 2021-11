Prefeitura de Aracaju monitora áreas da cidade influenciadas pela maré alta na capital

Nesta quinta-feira, 4, as equipes da Prefeitura de Aracaju mantiveram atenção aos locais que, historicamente, sofrem influência da maré alta, e seguem monitorando a instabilidade climática, na capital. De maneira preventiva, desde a quarta-feira (3), a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil, emite alertas SMS através do serviço 40199, com informações sobre o horário de cheia da maré.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, indica que o monitoramento ocorre de forma estratégica e reforçada. “O fenômeno está previsto para ocorrer até o próximo sábado, 6. Estamos com as equipes atentas e preparadas para adotar as providências que forem necessárias à redução de transtornos à população”, pontuou.

As regiões que demandam maior atenção são o bairro Treze de Julho, nas proximidade da Praça da Imprensa e canal da avenida Anísio Azevedo, assim como o loteamento Estrela do Oriente e adjacências, no Bugio.

O coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado, ressalta que esses locais foram acompanhados, mas que não foram registradas ocorrências. “Foi possível observar maior impacto em alguns pontos do bairro Jardim Centenário, e Loteamento Estrela do Oriente, no Bugio, durante o pico da maré. Nas avenidas Anísio Azevedo e Acrísio Cruz houve baixo impacto, sem alterações para o fluxo de veículos”, explicou.

Com base nas informações da Capitania dos Portos de Sergipe, a maré deve atingir 2,3 metros na sexta-feira, às 4h08; e no sábado, às 4h53. Já no final da tarde, o volume esperado é de 2,2 m, sendo às 16h24 da sexta-feira e às 17h04 do sábado.

Em situações de risco, a Defesa Civil pode ser acionada através do número emergencial 199, que funciona 24h, todos os dias da semana. Já para receber os alertas oficiais basta realizar cadastro enviando uma mensagem SMS para o número 40199. É preciso inserir, no campo da mensagem, o CEP da localidade sobre a qual deseja receber informações. O serviço é gratuito.

