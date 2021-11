Rede Grau Técnico é premiada no ranking das melhores franquias do Brasil

Através da pesquisa com público, realizada com a Serasa Experian, por meio do projeto Projeto Pequenas Empresas e Grande Negócios, em conjunto com a Editora Globo, a rede pernambucana Grau Técnico garantiu mais um reconhecimento. A novidade é a cotação de 5 estrelas no ranking das melhores franquias do Brasil.

O gerente de relações institucionais da rede Grau Técnico, Nelson Cabral, foi o representante da rede na entrega, durante evento virtual. “O reconhecimento é muito importante para o Grau Técnico. A análise feita em cima de desempenho, parte financeira e principalmente satisfação dos franqueados e de seus alunos. Em um ano de pandemia, é muito difícil manter todos esses valores em funcionamento. O prêmio se torna ainda mais importante”, expressou o gerente.

“A rede conseguiu passar pela fase mais complicada da pandemia, todas nossas escolas continuam em funcionamento. Nos reinventamos e continuamos firmes com a missão sob a educação técnica brasileira. Esse reconhecimento tem um valor ainda mais simbólico”, celebra Ruy Porto Carreiro Filho, presidente do Grau Educacional.

Grau Técnico

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com 98 unidades, presente nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana.

Foto assessoria

Por Cândida Santos