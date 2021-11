Rodrigo participa de Diálogos Empresariais, pela Fecomércio

O deputado estadual, Rodrigo Valadares, participou de diálogos empresariais, promovido pela Fecomércio, nesta quinta-feira, 04, no Hotel Sesc Atalaia. O tema discutido esteve relacionado a liberdade econômica, tendo como palestrante Carlos da Costa, o Secretário especial da produtividade e competitividade do Ministério da Economia.

Logo após o evento, o parlamentar comentou que a oportunidade serviu para reiterar o quanto o Governo Federal tem trabalhado para melhorar o ambiente de negócios no Brasil e o grande potencial econômico que Sergipe possui. “O secretário Carlos Costa foi muito claro e objetivo no quanto o Governo Bolsonaro contribuiu para a melhoria de nosso potencial econômico e o quanto podemos aproveitar isso em Sergipe. Temos um Estado rico em energia solar, éolica e gás natural, que já tem nos rendido oportunidades de empreendimentos, crescimento, empregos e renda”, pontuou.

Segundo o deputado federal e presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), Laércio Oliveira, os conteúdos abordados foram esclarecedor para que os negócios no Estado possam crescer ainda mais, fortalecendo a economia e estimulando a geração de empregos. Pessoas que também estiveram presente dispararam elogios ao evento e declaram que saíram com uma nova bagagem empresarial.

Finalizando, Rodrigo declarou que foi uma honra conhecer Carlos da Costa pessoalmente, além de agradecer a Laércio Oliveira pelo convite em participar de uma das edições do evento.

Foto assessoria

Por Luísa Passos