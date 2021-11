Saúde divulga 1ª convocação para contratação de profissionais no credenciamento médico

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou a 1ª lista de contratação do credenciamento para médicos. Os profissionais habilitados e classificados com nome na lista, devem comparecer com as documentações exigidas no processo. A entrega dos documentos ocorrerá no Centro Administrativo da Saúde, no horário descrito na lista, e inicia na segunda, 8, segue até às 11h da sexta-feira, 12, e encerra no dia 16 de novembro.

O não comparecimento à entrega da documentação implicará na desclassificação e eliminação do candidato do processo de Credenciamento. Além disso, a equipe do credenciamento destaca que o profissional deve observar com bastante atenção a data e horário da apresentação, conforme cronograma estabelecido.

Em caso de dúvida ou mais informações relacionadas ao processo de contratação, os profissionais podem contactar a equipe através do telefone (79) 99191-6620 – de segunda a sexta feira das 8h às 12h e das 14h às 17h (na sexta das 8h às 12h).

Foto SES