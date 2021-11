Trecho da avenida Beira Mar terá bloqueio temporário no sábado, 6

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste sábado, dia 6, a avenida Beira Mar será parcialmente bloqueada para a realização de uma corrida de rua. O bloqueio será feito a partir das 15h e seguirá até 18h, no trecho entre o Parque da Sementeira e o cruzamento da José Carlos Silva, apenas no sentido Norte da via.

Assim, o condutor que está na avenida Beira Mar no sentido Praias/Centro terá que convergir à esquerda na avenida José Carlos Silva. Da mesma forma, o condutor que estiver na avenida Murilo Dantas não poderá ter acesso à avenida Beira Mar no sentido Norte.

Os retornos localizados no trecho afetado também estarão bloqueados até às 18h. Os agentes de trânsito da SMTT estarão no local para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores.

“Os agentes ficarão em pontos estratégicos fazendo os bloqueios e atuando para garantir também a mobilidade do trânsito. Recomendamos aos condutores que redobrem a atenção ao passarem pela avenida Beira Mar no sábado e que fiquem atentos as sinalizações móveis”, alerta o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Transporte coletivo

Por causa da corrida, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados temporariamente. São elas: 007 – Fernando Collor / Atalaia; 100 CS1 – Circular Shoppings 01; 411B – Inácio Barbosa / D.I.A; 702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar; 717 – Mosqueiro / Mercado via Beira Mar.

As linhas 007 e 717 passarão pela av. Antônio Alves, av. Emp. José Carlos Silva, av. Josino José de Almeida (av. Canal 4), av. Paulo VI, av. Iolanda Pinto de Jesus, rótula, av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, av. Jornalista Santos Santana, av. Beira Mar.

A 702 irá pela av. Murilo Dantas, rótula do antigo Farol, av. Murilo Dantas, av. Dr. José Tomás D’Ávila Nabuco (av. Canal 5), rua H4, Pç. Major Edeltrudes Teles, rua Mª de Lourdes Ramos Gonçalves, av. Josino José de Almeida (av. Canal 4), av. Paulo VI, av. Iolanda Pinto de Jesus, av. Min. Geraldo Barreto Sobral, av. Jornalista Santos Santana, av. Beira Mar.

A linha 100 CS1 passará pela av. Antônio Alves, av. Emp. José Carlos Silva, av. Dr. José Tomás D’Ávila Nabuco (av. Canal 5), av. Murilo Dantas, rótula do antigo Farol, av. Murilo Dantas.

Já a linha 411B seguirá pela av. Tancredo Neves, retorno (Posto Petrox), av. Tancredo Neves.